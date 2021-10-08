В сеть утекли основные характеристики флагманского смартфона Xiaomi Redmi K50 Pro+

Инсайдеры отметили основные характеристики устройства. Согласно информации , приведённой на портале Gizmochina, Redmi K50 Pro+ получит флагманский процессор Snapdragon 898 с архитектурой ARMv9 и ядрами Cortex-X2, A710 и A510, с тактовой частотой 1,8 ГГц.

Также отмечается, что смартфон будет иметь AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления 120 Гц. Диагональ дисплея не уточняется. Фронтальная камера будет располагаться в отверстии по центру.

Согласно инсайдерам, основная камера будет тройной, состоящей из 108-мегапиксельного сенсора, широкоугольного объектива и перископической камеры с поддержкой 5-кратного оптического приближения.

По сообщениям, Xiaomi Redmi K50 Pro+ и другие модели линейки будут представлены, скорее всего, в конце этого года, но, вероятнее всего, в феврале 2022.