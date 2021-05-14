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Сегодня в 08:31
В сеть «утекли» первые фото нового флагманского смартфона Google
Выглядит очень свежо, но напоминает один из последних Nexus-телефонов
Сегодня случилось знаковое событие — в сети наконец-то появилась первая утечка, касающаяся нового флагмана Google. Речь идёт о Pixel 6, который, судя по всему, получит и улучшенную Pro-версию.
Популярный интернет-инсайдер Джон Проссер вновь объединился с концепт-дизайнером RendersByIan. Совместными усилиями они выпустили в сеть первые качественные фотографии грядущего флагманского смартфона Google, передаёт SlashGear..
Для начала стоит отметить, что дизайн новинки сильно отличается от предшественника. Чем-то он даже напоминает лебединую песню линейки Nexus — Huawei Nexus 6P. При этом Google Pixel 6 Pro, в отличие от простой «шестёрки» сможет похвастаться не двойной, а тройной основной камерой.
Пока что нет точной информации, когда именно и по какой цене стоит ждать устройство. Но если верить имеющимся данным, то анонс нового Google Pixel состоится в октябре 2021 года.