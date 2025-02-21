В сеть утекли первые характеристики дизайнерского смартфона Xiaomi 15 Civi

Производитель продолжает развивать серию Civi, делая ставку на дизайн, производительность и улучшенные камеры.

Смартфон получит 6.55-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 1.5K, а в основе устройства будет лежать процессор Snapdragon 8s Extreme Edition от Qualcomm , обеспечивающий флагманский уровень производительности.

Главной особенностью станет камера с оптикой Leica. В конфигурацию войдёт 50-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией, а также две фронтальные камеры для качественных селфи и видеозвонков.

Xiaomi 15 Civi оснастят аккумулятором емкостью 5500 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки. Корпус будет выполнен из металла, а лёгкий вес обеспечит комфортное использование.

В Китае модель выйдет под названием Civi 5 Pro, а на международный рынок поступит под привычным брендом Civi. Согласно утечкам, релиз ожидается в ближайшие месяцы.