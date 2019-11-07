В сеть утекли первые характеристики Samsung Galaxy S11

Так, в базе регулятора SafetyKorea появилась информация о некоем смартфоне, который числится в базе под серийным номером EB-BG980ABY. Это означает, что устройство внутри компании имеет модельный номер G980. И тут ситуация становится еще более интересной, так как в 2019 году под модельным номером SM-G970 шел флагманский смартфон Galaxy S10e. В свою очередь G980 вполне может оказаться Galaxy S11e и это очень хорошая новость. Не было до конца понятно, продолжит ли Samsung выпуск компактного, но мощного смартфона. И по всей видимости, корейские боссы приняли решение продолжить эксперимент. Также регулятор опубликовал информацию о том, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 14,36 Вт•ч, после чего в сети появились изображения батареи, которая будет установлена новинка. Ее емкость, к слову, составляет 3740 мАч.