В сеть утекли первые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Опубликовано 15 января 2025, 08:071 мин.
В сеть утекли первые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Turbo 4 ProЭто мы ждем
В сети появились первые подробности о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, который станет улучшенной версией Redmi Turbo 4, недавно дебютировавшего в Китае и ставшего Poco X7 Pro для международного рынка.
Новинка получит аккумулятор объемом около 7000 мАч, что чуть меньше ранее заявленных 7500 мАч, но все равно впечатляет.
Сердцем устройства станет чип Snapdragon 8s Elite, который обещает интересное сравнение с Dimensity 8400, используемым в базовой версии Redmi Turbo 4.
Turbo 4 Pro также оснастят плоским экраном с разрешением 1.5K, металлической рамкой и стеклянной задней панелью, что поднимет стандарт дизайна для среднебюджетных смартфонов.
Инсайдеры отмечают, что устройство может похвастаться флагманским уровнем отделки и материалов.