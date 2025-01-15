В сеть утекли первые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Новинка получит аккумулятор объемом около 7000 мАч, что чуть меньше ранее заявленных 7500 мАч, но все равно впечатляет.

Сердцем устройства станет чип Snapdragon 8s Elite, который обещает интересное сравнение с Dimensity 8400, используемым в базовой версии Redmi Turbo 4.

Turbo 4 Pro также оснастят плоским экраном с разрешением 1.5K, металлической рамкой и стеклянной задней панелью, что поднимет стандарт дизайна для среднебюджетных смартфонов.

Инсайдеры отмечают, что устройство может похвастаться флагманским уровнем отделки и материалов.