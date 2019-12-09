В сеть утекли первые «живые» фото Galaxy S11

Ранее ходили слухи, что компания приняла решение оборудовать Samsung Galaxy S11 идентичным дизайном камеры, как в Samsung Galaxy M30s. Сейчас же, благодаря новым снимкам, становится очевидно, что грядущий флагман действительно выполнен прямоугольном блоке в левом верхнем углу задней панели. Кроме того, утечка также обнародовала расположение датчиков изображения. Так, датчики расположены вертикально, а не в хаотичном порядке, как было изображено на ранних рендерах.