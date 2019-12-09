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В сеть утекли первые «живые» фото Galaxy S11
Благодаря чему можно многое узнать о камере смартфона
В сети появилась очередная утечка, связанная с особенностями грядущего флагмана южнокорейского гиганта Samsung. Так, инсайдер, известный под ником Ice Universe, опубликовал первые “живые” фотографии Samsung Galaxy S11, которые хоть и не отличаются высоким качеством, однако позволяют понять, какой именно камерой компания оснастила смартфон.
Ранее ходили слухи, что компания приняла решение оборудовать Samsung Galaxy S11 идентичным дизайном камеры, как в Samsung Galaxy M30s. Сейчас же, благодаря новым снимкам, становится очевидно, что грядущий флагман действительно выполнен прямоугольном блоке в левом верхнем углу задней панели. Кроме того, утечка также обнародовала расположение датчиков изображения. Так, датчики расположены вертикально, а не в хаотичном порядке, как было изображено на ранних рендерах.
Напомним, что серию Samsung Galaxy S11 должны продемонстрировать уже в феврале 2020 года.