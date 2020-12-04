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В сеть утекли первые "живые" фото неанонсированного смартфона Google Pixel
Google Pixel XE
В сеть утекли первые “живые” фото неанонсированного смартфона Google Pixel. По предварительным данным, устройство выйдет на рынок под названием Google Pixel XE.
На слитых изображениях можно разглядеть, что смартфон получит обрамленный широкими, по нынешним меркам, рамками экран. В верхней части передней панели можно увидеть одинарную селфи-камеру.
Источники также запечатлели настройки устройства, благодаря чему выяснилось, что смартфон получит поддержку модуля NFC и слоты для работы с двумя SIM-картами. Что касается технических характеристик неанонсированного смартфона, они, на сегодняшний день, не разглашаются. Поскольку Google не так давно представила Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G, на выход Google Pixel XE в этом году надеяться не стоит.