В сеть утекли первые "живые" фото неанонсированного смартфона Google Pixel

На слитых изображениях можно разглядеть, что смартфон получит обрамленный широкими, по нынешним меркам, рамками экран. В верхней части передней панели можно увидеть одинарную селфи-камеру.

Источники также запечатлели настройки устройства, благодаря чему выяснилось, что смартфон получит поддержку модуля NFC и слоты для работы с двумя SIM-картами. Что касается технических характеристик неанонсированного смартфона, они, на сегодняшний день, не разглашаются. Поскольку Google не так давно представила Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G, на выход Google Pixel XE в этом году надеяться не стоит.