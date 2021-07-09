В сеть утекли подробности Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Так, сообщается, что модель Pixel 6 оснастят 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом для селфи-камеры на 8 Мп. Смартфон получит 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ внутренней памяти. Также аппарату приписывают двухмодульную камеру на 50 и 12 Мп и аккумулятор на 4614 мАч.

Pixel 6 Pro, согласно данным источников, получит 6,71-дюймовый POLED экран с 12 Мп фронтальной камерой. Также сообщается о 12 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ внутренней памяти, энергоемком аккумуляторе на 5000 мАч, трехмодульной камере на 50, 48 и 12 Мп.

Что интересно, инсайдеры говорят о том, что обе новинки будут работать на базе собственного процессора Google. Причем отмечается, что его производительность сопоставима Snapdragon 870. Обе модели станут первыми смартфонами на базе Android 12.