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В сеть утекли подробности о грядущем недорогом iPhone
iPhone SE 2020
В сеть утекли подробности о грядущем недорогом iPhone. В частности стало известно, что официальное название новинки не iPhone 9 или iPhone SE2, как сообщали инсайдеры ранее, а все таки iPhone SE 2020.
Сообщается, что по объему памяти смартфон будет доступен в трех модификациях, одна из которых получит 64 Гб, тогда как две оставшихся 128 и 256 Гб. По словам источников, грядущий бюджетник Apple внешне будет идентичен iPhone 8 и представлен в трех расцветках - красный, черный и белый.
Предполагается, что устройство станет более автономным за счет отсутствия поддержки технологии 3D Touch. Источники сообщают, что официальная презентация iPhone SE 2020 запланирована уже на следующий месяц, а именно на 15 число. Что касается стоимости, то минимальная цена грядущей новинки может составить порядка 400 долларов.