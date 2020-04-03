В сеть утекли подробности о грядущем недорогом iPhone

Сообщается, что по объему памяти смартфон будет доступен в трех модификациях, одна из которых получит 64 Гб, тогда как две оставшихся 128 и 256 Гб. По словам источников, грядущий бюджетник Apple внешне будет идентичен iPhone 8 и представлен в трех расцветках - красный, черный и белый.

Предполагается, что устройство станет более автономным за счет отсутствия поддержки технологии 3D Touch. Источники сообщают, что официальная презентация iPhone SE 2020 запланирована уже на следующий месяц, а именно на 15 число. Что касается стоимости, то минимальная цена грядущей новинки может составить порядка 400 долларов.