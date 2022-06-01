В Сеть «утекли» полные характеристики грядущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 4

Основная камера будет тройной. Главный модуль сможет делать фото с разрешением 50 Мп, но будут и модули на 12 и 10 Мп. По данным специалистов, такой набор сильно напоминает другую линейку Samsung — Galaxy S22.

Из прочего можно отметить аккумулятор на 4400 мАч и быструю 25-Вт зарядку.