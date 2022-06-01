В Сеть «утекли» полные характеристики грядущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 4

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В Сеть «утекли» полные характеристики грядущего складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 4Устройство станет заметным шагом вперёд в сравнении с прошлогодней моделью
Если всё пойдёт по плану, то уже в августе 2022 года Samsung представит новые флагманкие гибкие смартфоны — Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4. И именно подробности последнего накануне раскрыли интернет-источники.
По данным авторитетного инсайдера Ice Universe, корейский бренд провёл небольшой редизайн устройства, что сделало его более компактным.
При этом смартфон получит внутренний 7,6-дюймовый AMOLED-экран, а внешний — 6,2-дюймовы. Оба дисплея могут похвастаться частотой обновления 120 Гц.
В основу Galaxy Z Fold 4 лёг чип Snapdragon 8+ Gen 1. На выбор покупателей будет представлено две вариации смартфона — 12/256 и 12/512 ГБ.
Основная камера будет тройной. Главный модуль сможет делать фото с разрешением 50 Мп, но будут и модули на 12 и 10 Мп. По данным специалистов, такой набор сильно напоминает другую линейку Samsung — Galaxy S22.
Из прочего можно отметить аккумулятор на 4400 мАч и быструю 25-Вт зарядку.