В сеть «утекли» полные характеристики неанонсированного удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE

Ожидается, что устройство представят в январе 2022 года. Но уже сейчас в сети появился материал с полными характеристиками девайса.

Так, новый доступный флагман Samsung получит 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона ляжет чип Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона).