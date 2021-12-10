В сеть «утекли» полные характеристики неанонсированного удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE

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В сеть «утекли» полные характеристики неанонсированного удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FEНеужели мы всё же дождёмся его релиза?
Samsung Galaxy S21 FE — многострадальный смартфон. Если верить интернет-инсайдерам, производство устройства ещё до анонса то отменяли, то вновь возобновляли. Но сейчас, судя по всему, телефон находится на финишной прямой перед анонсом.
Ожидается, что устройство представят в январе 2022 года. Но уже сейчас в сети появился материал с полными характеристиками девайса.
Так, новый доступный флагман Samsung получит 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона ляжет чип Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона).
Устройство оснастят от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Основная камера будет тройной — на 12, 12 и 8 Мп. Фронтальная — 32 Мп.
По последним данным, стоимость Samsung Galaxy S21 FE будет начинаться примерно с 699 долларов (51,5 тыс рублей).
Источник: GSMArena