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В сеть утекли полные характеристики первого в мире смартфона с подэкранной камерой
ZTE Axon 20 5G
Нескольким ранее стало известно, что компания ZTE намерена выпустить первый в мире смартфон с подэкранной камерой. Речь о модели ZTE Axon 20 5G, полные характеристики которой засветились в базе китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.
Так, согласно обнародованным данным, смартфон получит 6, 92-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+. Подэкранная селфи-камера, в свою очередь, имеет разрешение 32 млн пикселей. Что касается основной камеры, сообщается, что она будет оснащена четырьмя модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп. Сердцем смартфона выступит Snapdragon 765G с восемью ядрами Kryo 475 и тактовой частотой до 2,4 ГГц, а также графическим ускорителем Adreno 620.
Сообщается, что компания выпустит несколько модификаций смартфона - на 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 128 или 256 ГБ внутренней. ZTE Axon 20 5G приписывают аккумулятор ёмкостью 4120 мАч и модем X52 5G.