В сеть утекли полные характеристики первого в мире смартфона с подэкранной камерой

Так, согласно обнародованным данным, смартфон получит 6, 92-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+. Подэкранная селфи-камера, в свою очередь, имеет разрешение 32 млн пикселей. Что касается основной камеры, сообщается, что она будет оснащена четырьмя модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп. Сердцем смартфона выступит Snapdragon 765G с восемью ядрами Kryo 475 и тактовой частотой до 2,4 ГГц, а также графическим ускорителем Adreno 620.