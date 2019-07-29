В сеть утекли полные характеристики Samsung Galaxy Note 10+

Основная камера сочетает такие модули: основной на 12 Мп с апертурой F/1,5 - F/2,4, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный с апертурой F/2,2 и телефото на 12 Мп с апертурой F/2,1, а также датчик ToF. Поддерживаются оптическая стабилизация изображения, видеозапись в разрешении 4K на скорости 60 к/с. Фронтальная камера 10-мегапиксельная.

Аппаратной основой стал процессор Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.0 с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 4300 мАч, поддерживает 45-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку.

Смартфон и стилус S-Pen защищены на уровне IP68. Также стоит отметить стереодинамики AKG. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Размеры составляют 162,3 х 77,1 х 7,9 мм, а вес — 198 граммов.

Samsung запланировала официальную презентацию Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ на 7 августа 2019 года. Начало продаж назначено на 23 августа.