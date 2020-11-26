В сеть утекли предварительные характеристики флагманского Xiaomi Mi Mix 5

Сообщается, что Xiaomi Mi Mix 5 оснастят безрамочным экраном с разрешением 2К и поддержкой частоты обновления 120 ГЦ. Под ним же будет размещена селфи-камера на 32 Мп. Согласно данным источников, под экраном компания также расположит сканер отпечатков пальцев.

Неанонсированному смартфону приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 875 с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Также компания может выпустить модификацию на 16/512 ГБ. Помимо прочего ожидается поддержка NFC и наличие быстрой и беспроводной зарядки.

Что касается фотовозможностей, по данным инсайдеров, смартфон оборудуют четырьмя датчиками с основным модулем на 108 Мп. Сообщается и о наличии датчиков на 12 и 24 Мп. Предполагаемая стоимость смартфона - 1200 долларов.