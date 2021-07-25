В сеть утекли рендеры неанонсированного смартфона Motorola Edge 20 со 108 Мп камерой

Об этом сообщается в издании Gizmochina. Утечкой поделился инсайдер OnLeaks. Как можно заметить по рендерам, смартфон получил тройную основную камеру на 108, 16 и 8 Мп, а также одинарную фронтальную на 32 Мп. Источники отмечают, что сердцем аппарата выступит процессор Snapdragon 778G от Qualcomm. Базовая версия Edge 20 получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, тогда как еще будет выпущена модификация на 8/256 ГБ.