В сеть утекли рендеры неанонсированного смартфона Motorola Edge 20 со 108 Мп камерой

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В сеть утекли рендеры неанонсированного смартфона Motorola Edge 20 со 108 Мп камеройИ некоторые технические особенности
В сети появились рендеры грядущего смартфона Motorola Edge 20, благодаря которым выяснились некоторые характеристики устройства.
Об этом сообщается в издании Gizmochina. Утечкой поделился инсайдер OnLeaks. Как можно заметить по рендерам, смартфон получил тройную основную камеру на 108, 16 и 8 Мп, а также одинарную фронтальную на 32 Мп. Источники отмечают, что сердцем аппарата выступит процессор Snapdragon 778G от Qualcomm. Базовая версия Edge 20 получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти, тогда как еще будет выпущена модификация на 8/256 ГБ.
На данный момент точная дата выхода устройства на рынок — не разглашается. Предполагается же, что Motorola Edge 20 запустят уже к концу текущего месяца.