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Сегодня 13:01
В сеть утекли внешность и характеристики грядущего кнопочного 4G-телефона Nokia
Дизайн устройства явно вызовет ностальгическую слезу у олдов
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Nokia готовит к выпуску сразу два кнопочных 4G-телефона: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. И вот, накануне анонса, в сеть утекли внешность и характеристики 8000-й модели.
Судя по опубликованному изображению, смартфон будет напоминать устройства компании в ее лучшие времена. При этом интернет-источники, слившие рендер в сеть, заявляют, что работать телефон будет под управлением операционной системы KaiOS, иметь стеклянный дизайн и предустановленные приложения WhatsApp и Facebook. Из модулей связи в телефоне ожидаются 4G и Wi-Fi.
Из прочих характеристик Nokia 8000 4G можно отметить 2.8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей. При этом в качестве процессора в нем будет использоваться Snapdragon 210 с 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора телефон составит 1,500 мАч.