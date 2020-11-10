В сеть утекли внешность и характеристики грядущего кнопочного 4G-телефона Nokia

Судя по опубликованному изображению, смартфон будет напоминать устройства компании в ее лучшие времена. При этом интернет-источники, слившие рендер в сеть, заявляют, что работать телефон будет под управлением операционной системы KaiOS, иметь стеклянный дизайн и предустановленные приложения WhatsApp и Facebook. Из модулей связи в телефоне ожидаются 4G и Wi-Fi.