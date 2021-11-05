В Сеть утекли замеры производительности Snapdragon 898 — процессора для флагманских смартфонов 2022 года

Snapdragon 898 тестировался в кроссплатформенном тесте Geekbench5 и набрал 1200 баллов в одноядерном режиме, в многоядерном — 3900 баллов.

Пока это ни о чём принципиально не говорит, потому что это просто результат нового процессора, работающего на устройстве без пользовательских настроек. Поэтому окончательные результаты могут быть другими.

В 2022 году, когда Snapdragon 898 будут массово устанавливать на устройства, его главным конкурентом станет мощный и зарекомендовавший себя Exynos 2200, который будет оснащён GPU RDNA от AMD с технологией Ray Tracing — отрисовкой трёхмерной графики с симуляцией физического поведения света. Поэтому на рынке ждут серьёзную конкуренцию.