В сеть утекли «живые» фото неанонсированного Honor 50 Lite

Данная модель в источнике имеет модельный номер Honor HJC-LX9. По данным информатора, который обратил внимание на утечку, под этим номером скрывается смартфон Honor 50 Lite. Как видим, на верхней части передней панели устройства расположилась каплевидная селфи-камера. Основная же, в свою очередь, выполнена в квадратном модуле и оснащена четырьмя датчиками.