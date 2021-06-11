В сеть утекли «живые» фото неанонсированного Honor 50 Lite

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Сегодня в 10:43
В сеть утекли «живые» фото неанонсированного Honor 50 LiteДата презентации не раскрывается
В сети появились “живые” фотографии смартфона Honor 50 Lite, который еще не был официально представлен китайским производителем. Снимки появились на сайте Федеральной комиссии по связи США.
Данная модель в источнике имеет модельный номер Honor HJC-LX9. По данным информатора, который обратил внимание на утечку, под этим номером скрывается смартфон Honor 50 Lite. Как видим, на верхней части передней панели устройства расположилась каплевидная селфи-камера. Основная же, в свою очередь, выполнена в квадратном модуле и оснащена четырьмя датчиками.
Помимо прочего были опубликованы и эскизы грядущего устройства, которые позволили понять, что Honor 50 Lite получит подэкранный сканер отпечатков пальцев. Также смартфону приписывают наличие NFC модуля.