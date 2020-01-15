В сеть утекли "живые" фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+

Кроме того, инсайдер также выложил ряд скриншотов, на которых указана информация о технической составляющей смартфона. Так, подтвердилось наличие режима дисплея с частотой обновления равной 120 Гц. Благодаря им также стало известно, что Galaxy S20+ является единственным смартфонов серии Galaxy S, в котором отсутствует 3,5 мм разъем для гарнитуры.