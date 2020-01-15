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В сеть утекли "живые" фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+
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Шеф-редактор популярного сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах продолжает радовать фанатов Samsung инсайдерской информацией о грядущем флагмане Galaxy S20+. Так, Вайнбах не только поделился “живыми” фотографиями ожидаемого смартфона, но и видеозаписью с участием новинки.
На одном из опубликованных снимков можно увидеть как именно в смартфоне выполнен сканер отпечатков пальцев, на других же демонстрируется экран блокировки, а также меню настройки.
Кроме того, инсайдер также выложил ряд скриншотов, на которых указана информация о технической составляющей смартфона. Так, подтвердилось наличие режима дисплея с частотой обновления равной 120 Гц. Благодаря им также стало известно, что Galaxy S20+ является единственным смартфонов серии Galaxy S, в котором отсутствует 3,5 мм разъем для гарнитуры.
Новинку должны официально показать на грядущей презентации Galaxy Unpacked, которая состоится в первой половине февраля.