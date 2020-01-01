В сеть утекли "живые" фотографии Samsung Galaxy Note10 Lite

Предполагается, что уже в январе южнокорейский гигант Samsung покажет Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. На данный момент точная дата анонса грядущих смартфонов неизвестна, зато стал известен внешний вид одной из новинок. Так, инсайдеры опубликовали целый ряд “живых” фотографий Note10 Lite.