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В сеть утекли "живые" фотографии Samsung Galaxy Note10 Lite
Ожидается, что смартфон покажут в январе
Предполагается, что уже в январе южнокорейский гигант Samsung покажет Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. На данный момент точная дата анонса грядущих смартфонов неизвестна, зато стал известен внешний вид одной из новинок. Так, инсайдеры опубликовали целый ряд “живых” фотографий Note10 Lite.
По словам инсайдеров, смартфон оснастят 6,7 дюймовым Infinity-O экраном с врезанной селфи-камерой на 32 Мп, расположенной в центре. На задней панели, которая, судя по фото выполнена из стекла, разместили трехумодульную камеру, я датчиками на 12 Мп.
Согласно информации источника, Note10 Lite будет работать на базе Exynos 9810. Устройство оборудуют 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти с емкостью аккумулятора равной 4500 мАч. По информации инсайдеров, смартфон будет стоить порядка 610 евро или 42,4 тыс рублей.