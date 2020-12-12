В сеть утекли "живые" фотографии Xiaomi Mi 11

Опубликованные снимки подтверждают рендеры, которые публиковались источниками ранее. На снимках, судя по всему, именно базовая модель Mi 11, поскольку Pro-версия оснащена более длинным блоком камеры, ввиду наличия дополнительного перископного модуля для оптического зума. Предполагается, что обведен кругом в модуле камере - главный датчик. По предварительным данным, это датчик с разрешением 108 Мп, произведенный южнокорейской компанией Samsung.