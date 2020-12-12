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Сегодня 10:18
В сеть утекли "живые" фотографии Xiaomi Mi 11
Они подтвердили ранее опубликованные рандеры
Чем ближе анонс флагманского Xiaomi Mi 11 - тем больше подробностей о грядущей новинке просачивается в сеть. На этот раз инсайдеры поделились “живыми” фотографиями смартфона.
Опубликованные снимки подтверждают рендеры, которые публиковались источниками ранее. На снимках, судя по всему, именно базовая модель Mi 11, поскольку Pro-версия оснащена более длинным блоком камеры, ввиду наличия дополнительного перископного модуля для оптического зума. Предполагается, что обведен кругом в модуле камере - главный датчик. По предварительным данным, это датчик с разрешением 108 Мп, произведенный южнокорейской компанией Samsung.
Также источники приписывают Mi 11 и Mi 11 Pro аккумуляторы на 4920 мАч и 5120 мАч. Ожидается, что анонсируют новинки уже в этом месяце.