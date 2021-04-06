В сеть «утекло» фото нового сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi 20X

Как пишет GSMArena, предшественник Redmi 20X — Redmi 10X — анонсировали в июне 2020 года. Таким образом, презентацию, посвящённую новой модели, можно ждать примерно в тех же временных промежутках.

Напомним, что новинке приписывают чип Dimensity 700 от MediaTek, 6,5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц и 48 Мп модуль основной камеры. Также от смартфона ждут аккумулятора на 5000 мАч (с поддержкой 18 Вт зарядки) и до 6 ГБ оперативной памяти.