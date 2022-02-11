В сеть утекло качественное фото недорогого iPhone SE 5G

В рамках неё нас ждёт ряд анонсов, в том числе и анонс нового недорогого смартфона бренда —iPhone SE 5G. Долгое время по сети ходили лишь разговоры о том, как будет выглядеть долгожданная новинка. Но теперь в сети появилось и «живое» фото телефона.

Благодаря стараниям инсайдеров, мы можем увидеть, что Apple и вправду решила использовать дизайн, которому в конце года будет уже целых 5 лет. Именно тогда, в 2017 году, купертиновцы представили iPhone 8, который и стал прообразом для новенького iPhone SE 5G.