В сеть утекло первое живое фото Nothing Phone (3a)

Официальная презентация устройства ожидается 4 марта. Но на снимке уже сейчас можно увидеть смартфон, который запечатлён в защитном чехле, скрывающем детали дизайна.

Правда, даже в таком виде заметно, что блок камер претерпел изменения. Он остался горизонтальным, но теперь включает три сенсора.

По слухам, это 50-мегапиксельный телевик, 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный ультраширокий модуль. Фронтальная камера, вероятно, получит разрешение 32 Мп.