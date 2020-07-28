Сейчас же в сеть утекло первое “живое” фото раскладного Moto Razr 2020, благодаря чему можно сделать вывод, что компания решила придерживаться внешнего вида предшественника. Изображением поделился на странице в социальной сети Twitter инсайдер Эван Бласс. Согласно предварительным данным, разницей между прошлой и грядущей модель станет новый процессор с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.