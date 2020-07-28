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В сеть утекло первое "живое" фото раскладного Moto Razr 2020
Похоже новинка по дизайну будет похожа на предшественника
Напомним, что в начале текущего года Motorola выпустила смартфон-раскладушку Moto Razr 2019. Впоследствии источники начали поговаривать о выпуске компанией модернизированной версии устройства, ожидая, что она получит как минимум новый дизайн.
Сейчас же в сеть утекло первое “живое” фото раскладного Moto Razr 2020, благодаря чему можно сделать вывод, что компания решила придерживаться внешнего вида предшественника. Изображением поделился на странице в социальной сети Twitter инсайдер Эван Бласс. Согласно предварительным данным, разницей между прошлой и грядущей модель станет новый процессор с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Предполагается, что официальный анонс Moto Razr 2020 американская компания запланировала уже на эту осень, а если быть точнее, на сентябрь.