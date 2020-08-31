В сеть утекло руководство пользователя неанонсированной раскладушки с гибким экраном от Motorola

Сканер отпечатка пальцев в новинке разместят сзади, прямо на логотипе компании. При этом никуда не денется и внешний дисплей, на котором можно будет увидеть основную информацию, такую как, например, уведомление о новых сообщенияхи или входящих вызовах.

Напомним, что судя по информации, публиковавшейся в сети ранее, Motorola RAZR 2020 получит аккумулятор емкостью 2 633 мАч, процессора Snapdragon 765G в качестве “основы”, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Анонс устройства ожидается уже 9 сентября, а вот точная цена, за которую его будут продавать, пока неизвестна.