В сеть утекло "живое" видео грядущего Mi 10

Стоит отметить, что дизайн устройства был известен и ранее, однако на опубликованном инсайдерами видео показан настоящий образец. Кроме того, в ролике смартфон продемонстрирован в работающем состоянии. Так, благодаря публикации подтвердился ряд слухов, в частности о загнутых гранях дисплея, а также о наличии минимальных рамок. Также на видео можно разглядеть врезанную в экран селфи-камеру.

По предварительным данным, смартфон будет работать на базе Snapdragon 865. Напомним, что официальный анонс новинки состоится уже завтра.