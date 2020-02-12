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Сегодня 14:21
В сеть утекло "живое" видео грядущего Mi 10
Буквально за день до анонса
Напомним, что официальная презентация грядущего Xiaomi Mi 10 состоится уже завтра, однако увидеть смартфон мы можем уже сегодня. Так, в сеть попала очередная утечка, на этот раз инсайдеры выложили “живое” видео неанонсированного флагмана.
Стоит отметить, что дизайн устройства был известен и ранее, однако на опубликованном инсайдерами видео показан настоящий образец. Кроме того, в ролике смартфон продемонстрирован в работающем состоянии. Так, благодаря публикации подтвердился ряд слухов, в частности о загнутых гранях дисплея, а также о наличии минимальных рамок. Также на видео можно разглядеть врезанную в экран селфи-камеру.
По предварительным данным, смартфон будет работать на базе Snapdragon 865. Напомним, что официальный анонс новинки состоится уже завтра.