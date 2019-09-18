В сеть за день до анонса слили всю информацию о Huawei Mate 30 Pro

Так, смартфон почти что со 100% вероятностью будет работать на базе процессора Kirin 990. Это новая разработка компании, так что жаловаться на производительность Huawei Mate 30 Pro вряд ли приходится. Чипсет не только работает быстрее своего предшественника, но также оснащен полноценным 5G-модемом, который был внедрен еще на этапе проектирования, так что Mate 30 должен показывать удивительные результаты при работе с сетями пятого поколения.
Также в сети появились фотографии задней крышки нового устройства. Судя по всему, Huawei со своим Mate 30 Pro в очередной раз перевернет наше представление о том, какими красивыми могут быть смартфоны и пожалеть о том, что мы постоянно носим их в чехлах.
Что же касательно камеры нового флагмана китайского гиганта, то устройство получит четверной модуль, расположенный в круглом блоке: две камеры будут иметь разрешение в 40 Мп, одна с телефото объективом будет с разрешением в 8 Мп, а также камеру-датчик глубины. Также в утечке утверждается, что смартфон получит поддержку съемки в 7680 кадров в секунду, которая, вероятнее всего, либо вовсе будет отсутствовать, либо будет реализована какими-то программными хитростями. Помимо этого в смартфоне будет установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 40 Вт, а также с поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 27 Вт.
Напомним, что анонс Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro состоится уже завтра, 19 сентября. Ожидается, что вместе со смартфонами, компания также покажет свои новые “умные” часы Huawei Watch GT 2.