В сеть за день до анонса слили всю информацию о Huawei Mate 30 Pro

Так, смартфон почти что со 100% вероятностью будет работать на базе процессора Kirin 990. Это новая разработка компании, так что жаловаться на производительность Huawei Mate 30 Pro вряд ли приходится. Чипсет не только работает быстрее своего предшественника, но также оснащен полноценным 5G-модемом, который был внедрен еще на этапе проектирования, так что Mate 30 должен показывать удивительные результаты при работе с сетями пятого поколения.

Также в сети появились фотографии задней крышки нового устройства. Судя по всему, Huawei со своим Mate 30 Pro в очередной раз перевернет наше представление о том, какими красивыми могут быть смартфоны и пожалеть о том, что мы постоянно носим их в чехлах.