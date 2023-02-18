В Сети до премьеры показали фото смартфона Xiaomi 13 Ultra с блоком камер

Сообщается, что новинка получит OLED-экран с частотой 120 Гц и разрешением QHD+, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и системы из четырёх 50 Мп камер. Говорят о том, что основной модуль — сенсор Sony IMX989 с оптической стабилизацией.

На снимке, представленном инсайдерами, изображён смартфон с корпусом белого цвета и с задней крышкой, имитирующей кожу. На фото заметен массивный выступ, на котором установлен круглый блок камер, благодаря чему верхняя область устройства кажется более толстой по сравнению с другими моделями.

Также сообщается о ценах. Предположительно, в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8 тысяч юаней, или примерно 87,1 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.

Презентация Xiaomi 13 Ultra должна состояться в марте 2023 года. Вероятно, после этого смартфон будут также представлен на международном рынке.