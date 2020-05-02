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В сети начали продавать редкие смартфоны Xiaomi
Причем один из смартфонов компания даже не анонсировала
В сети начали продавать редкие смартфоны Xiaomi, которые ранее никогда не выставлялись на продажу в розничных магазинах. Речь о Xiaomi Mi 6 Silver Edition, а также Xiaomi Mi 7.
Так, если Xiaomi Mi 6 Silver Edition китайская компания официально анонсировала, однако не довела модель до продаж обычным пользователям, то Xiaomi Mi 7 и вовсе не был представлен. Сообщается, что Xiaomi Mi 7 построен на базе Qualcomm Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Модель, согласно опубликованному источнику описанию, получила 6,02-дюймовый OLED дисплей.
Очевидно, что ждать низкой стоимости редких моделей было бы опрометчиво. Так, за Xiaomi Mi 6 Silver Edition продавец просит порядка 2831 долларов или приблизительно 213 тыс рублей, тогда как уникальный прототип Xiaomi Mi 7 оценен в 141 627 долларов, что в переводе на российские рубли составляет 10 млн.