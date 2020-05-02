В сети начали продавать редкие смартфоны Xiaomi

Так, если Xiaomi Mi 6 Silver Edition китайская компания официально анонсировала, однако не довела модель до продаж обычным пользователям, то Xiaomi Mi 7 и вовсе не был представлен. Сообщается, что Xiaomi Mi 7 построен на базе Qualcomm Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Модель, согласно опубликованному источнику описанию, получила 6,02-дюймовый OLED дисплей.