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Сегодня 06:40

В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus

Утечка подтвердила основные слухи, ходившие в последнее время по сети
Сегодня компания OnePlus должна представить сразу несколько продуктов: два флагманских смартфона и один “умный” телевизор. Не дожидаясь начала мероприятия, интернет-инсайдеры опубликовали в сети официальные изображения двух новых смартфонов компании — OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro.

В принципе, новая утечка лишь подтверждает ходившие прежде слухи о том, какими будут новые устройства от китайского производителя — OnePlus 7T получит круглый блок для тройной основной камеры, в то время как OnePlus 7T Pro, по крайней мере сзади, мало чем будет отличаться от своего предшественника.

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OnePlus 7T

Также, судя по данным инсайдеров, OnePlus 7T Pro будет построен на базе процессора Snapdragon 855 Plus, иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Помимо этого известно, что смартфон получит 6,65-дюймовый экран Fluid AMOLED с разрешением 3100 х 1440 пикселей, поддержкой HDR10+, а также с частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатка пальцев, как и в предыдущем поколении, будет встроен в дисплей. Основная камера будет состоять из 48, 16 и 8 Мп модулей, зум будет 3-кратным. Емкость аккумулятора в OnePlus 7 Pro составит 4085 мАч.

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