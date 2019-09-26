В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus

В принципе, новая утечка лишь подтверждает ходившие прежде слухи о том, какими будут новые устройства от китайского производителя — OnePlus 7T получит круглый блок для тройной основной камеры, в то время как OnePlus 7T Pro, по крайней мере сзади, мало чем будет отличаться от своего предшественника.
Также, судя по данным инсайдеров, OnePlus 7T Pro будет построен на базе процессора Snapdragon 855 Plus, иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Помимо этого известно, что смартфон получит 6,65-дюймовый экран Fluid AMOLED с разрешением 3100 х 1440 пикселей, поддержкой HDR10+, а также с частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатка пальцев, как и в предыдущем поколении, будет встроен в дисплей. Основная камера будет состоять из 48, 16 и 8 Мп модулей, зум будет 3-кратным. Емкость аккумулятора в OnePlus 7 Pro составит 4085 мАч.