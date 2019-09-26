В сети накануне анонса появились изображения новых флагманов OnePlus

Также, судя по данным инсайдеров, OnePlus 7T Pro будет построен на базе процессора Snapdragon 855 Plus, иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной. Помимо этого известно, что смартфон получит 6,65-дюймовый экран Fluid AMOLED с разрешением 3100 х 1440 пикселей, поддержкой HDR10+, а также с частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатка пальцев, как и в предыдущем поколении, будет встроен в дисплей. Основная камера будет состоять из 48, 16 и 8 Мп модулей, зум будет 3-кратным. Емкость аккумулятора в OnePlus 7 Pro составит 4085 мАч.