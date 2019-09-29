В сети нашли намеки на скорый выход Pocophone F2

Официальный источник компании опубликовал в Твиттере фотографию, на которой можно увидеть скрытое послание о скором выходе смартфона. В верхней части изображения можно разглядеть линейку, на которой указаны месяцы. Как видим, рядом с маем и июнем написано “Mi Pad”. Но что еще более интересно, так это то, что в конце года написано “F2?”. Фанаты уверены, что это намекает на выход Pocophone F2 уже в конце 2019 года. Однако сильно рассчитывать на это не стоит, поскольку Mi Pad так и не вышел в указанном временном промежутке.