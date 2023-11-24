В Сети оказались обои Google Pixel 8a задолго до презентации смартфона

Инсайдеры представили обои из коллекции «Минералы», созданной художником Эндрю Цукерманом, который создал стандартные обои для серии Pixel 8. В коллекции «Минералы» представлены титанит, барит и гематит.

Обои не просто изображают минералы, но являются концептуальными. Так, обои под кодовым названием «изумруд», изображающие титанит, демонстрируют камень изумрудного цвета. Обои с баритом носят кодовое название «небо» и изображены на синем фоне. Обои с гематитом изображают камень тёмно-синего цвета, который отражает оттенок Obsidian Pixel 8 Pro.