В Сети оказались снимки чехлов для Pixel 10 с встроенными магнитами

В Сети оказались снимки чехлов для Pixel 10 с встроенными магнитамиИ в сами телефоны встроены магниты
© NieuweMobiel
На внутренней стороне чехла Pixel 10 теперь есть круг в центре, который, вероятно, является контуром встроенного магнита. Инсайдер сообщил, что вместе с серией Pixel 10 Google представит аксессуары «Pixelsnap»: магнитные зарядные панели и док-станции. Ранее сообщалось, что в разработке были замечены три аксессуара: магнитное зарядное устройство, зарядник с подставкой, подставка для колец Pixelsnap. При этом в телефоны Pixel 10 встроены магниты, поэтому для использования аксессуаров Pixelsnap чехол не нужен.
Однако наличие магнитов в чехлах позволяет использовать их с любыми магнитными аксессуарами, даже если телефон находится в чехле.
Кроме магнита, на внутренней стороне чехла в нижней части появился новый логотип Pixel. Цвета чехлов соответствуют цветам телефонов. Чехол для Pixel 10 доступен в цветах индиго, обсидиан, лимончелло и фрост. А чехлы для Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — в цветах лунный камень, нефрит и фарфор.