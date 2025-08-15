В Сети оказались снимки чехлов для Pixel 10 с встроенными магнитами

Однако наличие магнитов в чехлах позволяет использовать их с любыми магнитными аксессуарами, даже если телефон находится в чехле.

Кроме магнита, на внутренней стороне чехла в нижней части появился новый логотип Pixel. Цвета чехлов соответствуют цветам телефонов. Чехол для Pixel 10 доступен в цветах индиго, обсидиан, лимончелло и фрост. А чехлы для Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL — в цветах лунный камень, нефрит и фарфор.