В сети опубликовали качественный рендер нового гибкого смартфона Samsung в разных цветах

Предполагается, что до выхода нового гибкого смартфона южнокорейского гиганта Samsung —Galaxy Z Flip 3, остается несколько месяцев. В то же время, возможность ознакомиться с его внешним видом появилась уже сейчас. Так, на корейском форуме meeco.kr опубликовали качественный рендер грядущей новинки в разных цветах.