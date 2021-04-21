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Сегодня в 12:08
В сети опубликовали качественный рендер нового гибкого смартфона Samsung в разных цветах
Galaxy Z Flip 3
Предполагается, что до выхода нового гибкого смартфона южнокорейского гиганта Samsung —Galaxy Z Flip 3, остается несколько месяцев. В то же время, возможность ознакомиться с его внешним видом появилась уже сейчас. Так, на корейском форуме meeco.kr опубликовали качественный рендер грядущей новинки в разных цветах.
Согласно обнародованным данным, Galaxy Z Flip 3 могут оснастить большим складным дисплеем с крышкой. Предполагается, что диагональ последней составит 1,81 дюймов. Внутри же модель получит LTPO AMOLED экран.
Помимо прочего грядущему гибкому смартфону Galaxy Z Flip 3 приписывают подэкранный сканер отпечатков пальцев, флагманский процессор Snapdragon 888 и усовершенствованную камеру. Что касается аккумулятора, ожидается, что его емкость будет рассчитана на 32000 мАч.