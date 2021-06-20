В сети опубликовали характеристики нового недорогого смартфона от Samsung

Непредставленный смартфон от Samsung с каталожным номером SM-E426B (Galaxy F42 5G) недавно уже прошел сертификацию Wi-Fi, а теперь попал и в базу данных Bluetooth SIG.

Его характеристики, согласно опубликованным данным, почти полностью совпадают с таковыми у предыдущего Galaxy A22 5G, поэтому можно быть уверенным, что смартфон в качестве аппаратной платформы получит чип Dimensity 700 от MediaTek, 4/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб встроенной. Также это подтверждает наличие у смартфона дисплея с диагональю 6,6" и частотой обновления 90 Гц.

При этом Galaxy F42 станет не единственным клоном A22 5G. С такими же характеристиками были замечены Galaxy Wide 5 и Galaxy Buddy.