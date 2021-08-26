В сети опубликовали обои неанонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE в высоком качестве

Но это не помешало инсайдерам опубликовать в сети обои грядущей новинки. Более того, все они представлены в весьма высоком качестве — 1638х1638 пикселей, сообщает XDA-Developers.

Напомним, что по последним данным, Samsung Galaxy S21 FE должны представить в ближайшее время. Смартфон уже прошёл сертификацию в TENAA, а ветеран инсайдерской «тусовки» Эван Evleaks Бласс опубликовал детализированные 3D-рендеры устройства.