В сети опубликовали обои неанонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE в высоком качестве

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В сети опубликовали обои неанонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 FE в высоком качествеЭто уже даже не смешно
Последние несколько лет индустрия утечек продолжает удивлять из раза в раз.
На этот раз, например, в сети появились изображения рабочего стола, которые будут предустановлены на «фанатской версии» флагманского смартфона Samsung — Galaxy S21 FE. Самый «сок» ситуации заключается в том, что устройство даже не было анонсировано.
Но это не помешало инсайдерам опубликовать в сети обои грядущей новинки. Более того, все они представлены в весьма высоком качестве — 1638х1638 пикселей, сообщает XDA-Developers.
Напомним, что по последним данным, Samsung Galaxy S21 FE должны представить в ближайшее время. Смартфон уже прошёл сертификацию в TENAA, а ветеран инсайдерской «тусовки» Эван Evleaks Бласс опубликовал детализированные 3D-рендеры устройства.