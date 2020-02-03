В сети опубликовано фото витринного Motorola RAZR 2019 с "разорванным" дисплеем

Помните, как в первой половине 2019 в сети ходило множество разговоров о ненадежности Samsung Galaxy Fold, который без труда можно было оставить без рабочего экрана? По всей видимости, судьбу конкурента теперь повторяет продукт другой технологической компании — Motorola. Так, прямо сейчас в сети разгорается скандал вокруг Motorola RAZR 2019, витринный образец которого буквально за несколько дней остался “без экрана”.