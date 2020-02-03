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В сети опубликовано фото витринного Motorola RAZR 2019 с "разорванным" дисплеем
Выглядит ужасающе
Помните, как в первой половине 2019 в сети ходило множество разговоров о ненадежности Samsung Galaxy Fold, который без труда можно было оставить без рабочего экрана? По всей видимости, судьбу конкурента теперь повторяет продукт другой технологической компании — Motorola. Так, прямо сейчас в сети разгорается скандал вокруг Motorola RAZR 2019, витринный образец которого буквально за несколько дней остался “без экрана”.
Самым первым фотографию в сеть опубликовал уже ставший популярным интернет-инсайдер, являющийся параллельно главным редактором известного ресурса XDA Developers, Макс Вайнбах — в своем посте в Twitter он выставил ужасающую фотографию с Motorola RAZR 2019, экран которого превратился буквально в ошметки.
Что интересно, с подобными проблемами в той или иной степени сталкивались абсолютно все складные смартфоны. Учитывая, что уже совсем скоро, 11 февраля, нас ждет анонс Samsung Galaxy Z Flip, который должен будет повторить форм фактор новинки от RAZR, даже интересно, постигнет ли схожая участь и это устройство.