В сети опубликовано видео с полномасштабными макетами всех модификаций iPhone 12

До анонса нового поколения iPhone осталось не так уж и долго — судя по имеющимся данным, соответствующее мероприятие должно пройти уже ближайшей осенью. В связи с этим, в сети стало появляться все больше утечек касательно грядущей новинки — так, японский ресурс опубликовал видео с полномасштабными макетами всех модификаций iPhone 12.