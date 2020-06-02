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В сети опубликовано видео с полномасштабными макетами всех модификаций iPhone 12
Осталось дождаться презентации и убедиться в их достоверности
До анонса нового поколения iPhone осталось не так уж и долго — судя по имеющимся данным, соответствующее мероприятие должно пройти уже ближайшей осенью. В связи с этим, в сети стало появляться все больше утечек касательно грядущей новинки — так, японский ресурс опубликовал видео с полномасштабными макетами всех модификаций iPhone 12.
Основаны данные макеты на основе всех имеющихся на сегодняшний день более-менее достоверных утечек. Также стоит отметить, что данная публикация является крайне интересной потому, что это первый раз, когда все варианты iPhone 12 предстают в столь максимально “материальном” обличии.
Напомним, что судя по всему, в 2020 году Apple представит сразу четыре вариации iPhone 12: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Plus, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.