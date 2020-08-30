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В сети опубликовано "живое" фото с демонстрацией подэкранной селфи-камеры в смартфоне
Выглядит очень футуристично
Уже совсем скоро, 1 сентября, должен состояться анонс первого серийного смартфона с подэкранной фронтальной камерой — ZTE Axon 20 5G. Но накануне презентации новинки, в сети было опубликовано "живое" фото, которое продемонстрировало, как именно будет выглядеть экран грядущей новинки.
И если быть до конца честным, то качество реализации технологии в 2020 году по-настоящему удивляет — буквально в конце прошлого года мы могли видеть, как зона вокруг “спрятанной” под дисплеем камеры заметно выделяется, а уже в случае с новым смартфоном ZTE данная область такая же, как и весь остальной экран.
Напомним, что судя по имеющимся данным, ZTE Axon 20 5G оснастят 6,92-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, а в качестве “основы” смартфона выступит процессор Snapdragon 765G. Также устройство получит основную квадрокамеру на 64, 8, 2 и 2 Мп, разрешение же фронтальной камеры составит 32 Мп. Емкость аккумулятора первого смартфона с поддисплейным селфи-модулем составит 4 120 мАч.