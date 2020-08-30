В сети опубликовано "живое" фото с демонстрацией подэкранной селфи-камеры в смартфоне

И если быть до конца честным, то качество реализации технологии в 2020 году по-настоящему удивляет — буквально в конце прошлого года мы могли видеть, как зона вокруг “спрятанной” под дисплеем камеры заметно выделяется, а уже в случае с новым смартфоном ZTE данная область такая же, как и весь остальной экран.