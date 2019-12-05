В сети опубликованы характеристики всей линейки iPhone 2020 года

Осенью же компания представит сразу четыре новых устройства: iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства будут представлять из себя идейные продолжения iPhone 11 и iPhone 11 Pro / Pro Max, правда все же с небольшими отличиями. Так, если iPhone 12 и 12 Plus оснастят двойной основной камерой, как нынешний iPhone, то дисплей у смартфонов будет выполнен уже по технологии OLED. В свою очередь PRO-версии новых iPhone помимо всего прочего получат экран с частотой обновления 120 Гц, как на последних поколениях iPad Pro. С полным перечнем характеристик и цен линейки iPhone 2020 года вы можете ознакомиться выше.