В сети опубликованы первые "живые" фото недорогого флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro

Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, который не в первый раз радует фанатов компании теми или иными материалами касательно неанонсированных устройств. Вот и на этот раз он опубликовал фото Redmi K30 Pro, анонс которого еще не состоялся, благодаря которым мы можем увидеть, в каком именно дизайне будет выполнен блок основной камеры, а также фронтальная выдвижная камера.