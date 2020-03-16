В сети опубликованы первые "живые" фото недорогого флагмана Xiaomi Redmi K30 Pro
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, который не в первый раз радует фанатов компании теми или иными материалами касательно неанонсированных устройств. Вот и на этот раз он опубликовал фото Redmi K30 Pro, анонс которого еще не состоялся, благодаря которым мы можем увидеть, в каком именно дизайне будет выполнен блок основной камеры, а также фронтальная выдвижная камера.
А благодаря тому, что имеется фото смартфона без специального чехла, мы также можем увидеть, как именно будет выглядеть общий внешний вид устройства.
Напомним, что согласно последним данным, устройство будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, оснащаться быстрой оперативной памятью стандарта LPDDR5 и новейшей внутренней памятью типа UFS 3.0.