В Сети показали неанонсированный Pixel 9 в розовом цвете

Опубликовано 04 июля 2024, 04:30
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В Сети показали неанонсированный Pixel 9 в розовом цветеНо пока только для Алжира
Пользователь соцсети Х под ником Hani Mohamed Bioud, живущий в Алжире, опубликовал в своём аккаунте видео смартфона Google Pixel 9 с неанонсированной расцветкой.
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Розовый цвет не был анонсирован для этой серии. Но как раз в этом цвете пользователь показал смартфон. Подпись к видео гласит: «Pixel 9 уже вышел в Алжире».
Смартфоны серии Pixel 9 официально будут представлены 13 августа. Дата стала известна недавно.