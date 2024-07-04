В Сети показали неанонсированный Pixel 9 в розовом цвете

Розовый цвет не был анонсирован для этой серии. Но как раз в этом цвете пользователь показал смартфон. Подпись к видео гласит: «Pixel 9 уже вышел в Алжире».

Смартфоны серии Pixel 9 официально будут представлены 13 августа. Дата стала известна недавно.