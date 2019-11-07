В сети появилась дата выхода ожидаемого бюджетника Redmi K30

Так, если верить данным популярного интернет-инсайдера Судханшу Амбхоре, китайский гигант намерен начать продажу Redmi K30 уже в декабре 2019 года. Таким образом данный смартфон может стать первым недорогим мобильным телефоном с поддержкой 5G-сетей, которое устройство получит благодаря процессору от компании MedIaTek. По крайней мере об этом рассказал все тот же индийский инсайдер.

Напомним, что еще в октябре этого года Redmi провела краткий анонс Redmi K30, в рамках которого практически ничего не рассказала об устройстве, ограничившись лишь изображением с фронтальной камерой, спрятанной в отверстии на дисплее на манер Samsung Galaxy S10. В любом случае, устройство должно появиться уже в самое ближайшее время, а значит с каждым днем в сети будет появляться все больше слухов касательно новинки от китайской корпорации.