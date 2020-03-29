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Сегодня 18:30
В сети появилась информация о бюджетном смартфоне OnePlus Z
И устройство выглядит достаточно интересным приобретением
Уже совсем скоро, в мае, может состояться анонс нового поколения флагманских смартфонов от OnePlus — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Но также, в рамках все той же презентации, судя по всему, компания представит и свой новый бюджетный смартфон — OnePlus Z. И информация как раз о нем сегодня и появилась в сети.
Стоит отметить, что изначально именно данное устройство долгое время значилось под названием OnePlus 8 Lite. Что же касательно его железа, то в OnePlus Z установят процессор от MediaTek — MediaTek Dimensity 1000, а также AMOLED-дисплей на 6,5 дюймов и тройную основную камеру на 48, 16 и 12 Мп. Емкость аккумулятора новинка составит 4 000 мАч, а варианта памяти будет два: 8/128 и 8/256 Гб. К сожалению, никакой информации о частоте обновления экрана новинки в сети все еще нет.
Но важно понимать, что в условиях мировой пандемии коронавируса, вполне вероятно, что OnePlus перенесет анонс и старт продаж своих новинок. А значит, новые смартфоны компании могут появиться лишь в начале-середине лета текущего года.