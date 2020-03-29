В сети появилась информация о бюджетном смартфоне OnePlus Z

Стоит отметить, что изначально именно данное устройство долгое время значилось под названием OnePlus 8 Lite. Что же касательно его железа, то в OnePlus Z установят процессор от MediaTek — MediaTek Dimensity 1000, а также AMOLED-дисплей на 6,5 дюймов и тройную основную камеру на 48, 16 и 12 Мп. Емкость аккумулятора новинка составит 4 000 мАч, а варианта памяти будет два: 8/128 и 8/256 Гб. К сожалению, никакой информации о частоте обновления экрана новинки в сети все еще нет.