В сети появилась информация о камерах Redmi K80

Опубликовано 30 сентября 2024, 21:001 мин.
В сети появилась информация о камерах Redmi K80Смартфоны могут могут быть представлены в ноябре
В ноябре ожидается запуск смартфонов Redmi K80 и K80 Pro в Китае, которые могут появиться на мировом рынке под брендом Poco F7 и F7 Pro. Недавняя утечка раскрыла характеристики камер этих устройств.
Смартфоны Redmi K80 будут оснащены тройной камерой с основным сенсором на 50 МП. В стандартной версии предусмотрен телеобъектив, а Pro-версия получит улучшенный телеобъектив с 3-кратным зумом вместо 2-кратного, как в K70 Pro. Обе модели также будут защищены по стандарту IP69 от пыли и воды.
Вместо предполагаемого чипа Snapdragon 8 Gen 3, K80 Pro, согласно утечкам, может получить новый чип Snapdragon 8 Gen 4, что может улучшить производительности. Кроме того, серии Redmi K80 будет оснащена дисплеем 6.67 дюймов с разрешением 2K и частотой 120 Гц, а K80 Pro также получит мощный аккумулятор на 6500 мАч.