В сети появилась информация о камерах Redmi K80

Смартфоны Redmi K80 будут оснащены тройной камерой с основным сенсором на 50 МП. В стандартной версии предусмотрен телеобъектив, а Pro-версия получит улучшенный телеобъектив с 3-кратным зумом вместо 2-кратного, как в K70 Pro. Обе модели также будут защищены по стандарту IP69 от пыли и воды.

Вместо предполагаемого чипа Snapdragon 8 Gen 3, K80 Pro, согласно утечкам, может получить новый чип Snapdragon 8 Gen 4, что может улучшить производительности. Кроме того, серии Redmi K80 будет оснащена дисплеем 6.67 дюймов с разрешением 2K и частотой 120 Гц, а K80 Pro также получит мощный аккумулятор на 6500 мАч.