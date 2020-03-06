В сети появилась информация о характеристиках грядущего недорогого камерофона Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Так, если верить данным инсайдеров, смартфон оснастят экраном размером 6,67 дюйма с разрешением FullHD+. Частота обновления этого самого экрана будет стандартной для начала 2020 года — 90 Гц. Что интересно, еще в начале прошлого года данная опция была отличительной особенностью более премиального сегмента, в который входят такие смартфоны как OnePlus 7 Pro и ему подобные. Основной Redmi Note 9 Pro станет Snapdragon 720G, а оперативной памяти в новинке ожидается от 4 до 6 ГБ. Фронтальная камера, к сожалению, расположится в вырезе в дисплее, а не спрячется в корпусе устройства. Аккумулятор новинки будет иметь емкость от 4 500 до 5 000 мАч, что позволит рассчитывать на 2-2,5 дня работы от одного заряда.