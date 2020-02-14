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В сети появилась информация о новом "убийце" Xiaomi Mi 10 Pro
Ждем скорейшего анонса
Уже совсем скоро Oppo выпустит свой новый флагман, который должен будет стать так называемым “убийцей” Xiaomi Mi 10 Pro. Устройство будет называться Oppo Find X2, а в Geekbench уже появились данные о железе устройства.
Так, судя по всему, смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, при этом оперативной памяти в новинке, как и в Xiaomi Mi 10 Pro, будет 12 ГБ. Работать Oppo Find X2 будет под управлением самой свежей версии Android — Android 10. Что же касательно результатов, полученных в рамках тестирования производительности, то тут смартфон может похвастаться 913 баллами в однопоточном режиме и 3308 баллами при использовании всех ядер.
Напомним, что анонс Oppo Find X2 запланирован на 22 февраля текущего года. К сожалению, несмотря на близость даты мероприятия, в сети до сих пор нет никакой информации, касающейся стоимости новинки.