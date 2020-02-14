В сети появилась информация о новом "убийце" Xiaomi Mi 10 Pro

Так, судя по всему, смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, при этом оперативной памяти в новинке, как и в Xiaomi Mi 10 Pro, будет 12 ГБ. Работать Oppo Find X2 будет под управлением самой свежей версии Android — Android 10. Что же касательно результатов, полученных в рамках тестирования производительности, то тут смартфон может похвастаться 913 баллами в однопоточном режиме и 3308 баллами при использовании всех ядер.

Напомним, что анонс Oppo Find X2 запланирован на 22 февраля текущего года. К сожалению, несмотря на близость даты мероприятия, в сети до сих пор нет никакой информации, касающейся стоимости новинки.