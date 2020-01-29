В сети появилась информация о продолжении сверхпопулярного бюджетника Samsung Galaxy M20

Во-первых, смартфон проходит под модельным номером SM-M215F/DS. Во-вторых, теперь доподлинно известно, что Samsung Galaxy M21 будет работать на базе Android 10 с установленной поверх оболочкой OneUI прямо из коробки. С учетом того, что чуть ранее смартфон был замечен в популярном бенчмарке Geekbench, где продемонстрировал работу на основе процессора Exynos 9611 и 4 ГБ оперативной памяти, можно сделать выводы о том, что устройство получится достаточно производительным и при этом будет работать на базе самой свежей версии зеленого робота.

Напомним, что Samsung Galaxy M20 оказался достаточно успешным аппаратом за счет сочетания отличной доступной цены и достаточно неплохого за эту цену железа.