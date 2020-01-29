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В сети появилась информация о продолжении сверхпопулярного бюджетника Samsung Galaxy M20
Ждем скорейшего анонса доступной новинки
Как стало известно, еще неанонсированный Samsung Galaxy M21 уже успел пройти сертификацию в организации Wi-Fi Alliance, благодаря чему мы не только можем судить о скором выходе устройства, но также имеем на руках кое-какие подробности о новинке.
Во-первых, смартфон проходит под модельным номером SM-M215F/DS. Во-вторых, теперь доподлинно известно, что Samsung Galaxy M21 будет работать на базе Android 10 с установленной поверх оболочкой OneUI прямо из коробки. С учетом того, что чуть ранее смартфон был замечен в популярном бенчмарке Geekbench, где продемонстрировал работу на основе процессора Exynos 9611 и 4 ГБ оперативной памяти, можно сделать выводы о том, что устройство получится достаточно производительным и при этом будет работать на базе самой свежей версии зеленого робота.
Напомним, что Samsung Galaxy M20 оказался достаточно успешным аппаратом за счет сочетания отличной доступной цены и достаточно неплохого за эту цену железа.