В сети появилась информация о том, что Apple не смогла успешно перенести производство iPhone из Китая

Изначально в планы компании, судя по словам инсайдеров, входило открытие производственной линии iPhone во Вьетнаме, но от этой затеи пришлось отказаться, так как она оказалась слишком сложной для реализации. После этого выбор пал на Индию как на площадку для запуска производства фирменных смартфонов, но и этому плану не было суждено стать реальностью — компания отказалась от идеи буквально накануне открытия производственной линии на территории страны.

Таким образом, iPhone 11, как и прежде, продолжает собираться на территории Китая. К слову, подобные провалы купертиновской компании делают ее еще более зависимой от китайских партнеров.